Um jovem morreu atropelado na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, na altura do km 86, distrito de Moreira César. O acidente aconteceu no início da madrugada de segunda-feira (10). O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência, a condutora permaneceu no local até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e relatou que foi surpreendida pelo pedestre atravessando a rodovia em local proibido, sem tempo hábil de frenagem.