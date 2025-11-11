Um jovem morreu atropelado na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, na altura do km 86, distrito de Moreira César. O acidente aconteceu no início da madrugada de segunda-feira (10). O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
De acordo com o boletim de ocorrência, a condutora permaneceu no local até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e relatou que foi surpreendida pelo pedestre atravessando a rodovia em local proibido, sem tempo hábil de frenagem.
Ao desviar para a direita, ocorreu o atropelamento. O atendimento foi feito por equipe da concessionária RioSP, que levou a vítima ao pronto-socorro de Pindamonhangaba, onde o óbito foi confirmado.
No hospital, o pai da vítima disse ter sido avisado por amigos do jovem que estariam com ele na rodovia e relatou aspectos pessoais sobre o comportamento do filho. Essas informações foram consignadas no boletim e serão checadas na investigação.
O corpo foi removido pela funerária de plantão e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté para exames que devem apontar causa da morte e elementos técnicos de interesse, como lesões e dinâmica do impacto.
Como foi o acidente.
O documento policial descreve que a condutora trafegava pela Via Dutra quando o pedestre ingressou na pista em ponto onde não há travessia permitida, circunstância que, segundo ela, gerou reação imediata, com desvio e choque.
A PRF informou que o veículo envolvido transitava pela faixa da esquerda quando se deparou com uma pessoa não identificada, atravessando a via após pular a mureta de proteção do canteiro central.
A condutora desviou o veículo para a faixa de rolamento 2, a central, momento em que atingiu uma segunda pessoa, a vítima, que também atravessava a via.
O atendimento da concessionária foi acionado e transportou o atropelado ao pronto-socorro. Lá, a equipe médica atestou o óbito. A PRF orientou a condutora e formalizou o relato na delegacia, onde o caso foi classificado como homicídio culposo no trânsito.
Ainda segundo a PRF, a identificação da vítima foi efetiva na unidade de saúde através de informações obtidas junto aos familiares e através do sistema SUS (Sistema Único de Saúde).
Trata-se de tipificação preliminar que pode ser confirmada ou ajustada conforme avancem a investigação e os laudos. A confirmação de trajetória, ponto de impacto, velocidade e demais circunstâncias dependerá da análise técnica do IML e, se houver, de registros da concessionária e testemunhos dos presentes.
A eventual existência de passarela ou equipamentos de travessia nas proximidades, assim como iluminação e sinalização, integra o conjunto de fatores que costumam ser avaliados em inquéritos dessa natureza.
Segunda morte.
Essa é a segunda morte por atropelamento na Via Dutra no Vale do Paraíba. No domingo (9), uma jovem foi atropelada na mesma região por um motorista que fugiu da cena do acidente. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
Identificada como Letícia Camargo, 21 anos, ela morreu após ser atropelada na madrugada de domingo, na altura do km 89 da Via Dutra, no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. O motorista responsável pelo atropelamento não foi identificado e fugiu sem prestar socorro.