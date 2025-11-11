11 de novembro de 2025
MANDADO EM ABERTO

Procurado, devedor de pensão é preso em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
Procurado pela Justiça, um homem que devia pensão alimentícia foi preso em Guaratinguetá. A prisão aconteceu na segunda-feira (10), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam o bairro Santa Rita.

Ao abordar o suspeito, constatou-se a existência de um mandado de prisão aberto em seu desfavor. Ele foi conduzido à delegacia de Guaratinguetá, onde permaneceu preso.

