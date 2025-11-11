Criminosos trocaram tiros com a Polícia Militar em Jacareí e um bandido morreu. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (10), quando uma equipe da PM atendeu a um chamado do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre tentativa de roubo na avenida Paulo Setúbal, região do Conjunto São Benedito, ao lado de um campo de futebol.
Segundo a narrativa registrada, ao chegar ao endereço indicado, os policiais foram informados de que três homens estariam envolvidos em um roubo. Nas proximidades da mata ao lado do campo, a equipe teria se deparado com o trio.
Quando um dos policiais tentou a abordagem, os suspeitos teriam aberto fogo, o que levou ao revide. Um dos homens, que ficou ao centro, foi atingido, caiu ao solo e foi desarmado; os outros dois correram em direções opostas.
Enquanto aguardavam apoio, policiais avançaram cerca de 20 metros para dentro da mata à direita e relataram novo confronto, com mais disparos efetuados por outro suspeito que conseguiu fugir na escuridão e pela vegetação fechada.
Pouco depois, um policial, com apoio de comando, ingressou cerca de 10 metros na mata e localizou um colete balístico, uma arma cromada e uma touca ninja, posteriormente apreendidos.
O boletim de ocorrência destaca que a ação ocorreu à noite e com iluminação precária na área. Na sequência, equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) foram acionadas e fizeram uma varredura pela mata para tentar localizar os foragidos.
Foram qualificados como investigados os policiais militares. O campo específico do documento indica que nenhum deles usava bodycam no momento da ocorrência.
As armas dos policiais utilizadas — três pistolas Glock calibre .40 — foram apreendidas e lacradas. Com o morto, o Boletim de Ocorrência relaciona dois revólveres calibre .38 (Taurus e S&W), ambos com munições íntegras e deflagradas. Também constam apreendidos balaclava preta (touca ninja) e colete balístico da marca Protecta.
Além disso, o registro lista projéteis apreendidos e lacrados, inclusive de calibre .40 vinculados às armas dos policiais.
A deliberação do delegado plantonista registra, em cognição inicial, a hipótese de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, por entender que os policiais reagiram a “injusta agressão atual” e, até esse momento, não há indícios de excesso doloso ou culposo.
Foram requisitadas perícias de local com vestígios balísticos, de armas e munições (para microcomparativo e detecção de disparos recentes), exame necroscópico no IML e reprodução visuográfica para documentar a dinâmica.
O BO informa que não foram localizadas câmeras de monitoramento nas imediações durante a diligência, fator que torna centrais os resultados do IC e do IML — especialmente a trajetória dos projéteis, a distância dos disparos, o confronto microcomparativo entre canos, projéteis e estojos, além da reprodução visuográfica para consolidar a narrativa espacial. Duas pessoas que teriam participado do crime seguem não identificadas e foragidas.
Informações que ajudem a identificar e localizar os suspeitos foragidos podem ser encaminhadas, de forma anônima, ao 181 – Disque Denúncia ou diretamente à Polícia Militar pelo 190. O inquérito segue com a delegacia da área do fato. (Base: autuação e encaminhamento descritos no BO).