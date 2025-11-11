Criminosos trocaram tiros com a Polícia Militar em Jacareí e um bandido morreu. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (10), quando uma equipe da PM atendeu a um chamado do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre tentativa de roubo na avenida Paulo Setúbal, região do Conjunto São Benedito, ao lado de um campo de futebol.

Segundo a narrativa registrada, ao chegar ao endereço indicado, os policiais foram informados de que três homens estariam envolvidos em um roubo. Nas proximidades da mata ao lado do campo, a equipe teria se deparado com o trio.