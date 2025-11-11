A cidade de Cruzeiro foi escolhida como cenário principal do longa-metragem nacional “O Fantástico Laboratório”. As gravações estão previstas para 2026, com estreia do filme em 2027.
A seleção do município foi motivada por suas características, como a preservação histórica, a identidade cultural, suas belezas naturais e a infraestrutura local.
Com produção da Dummy Filmes, MPV Filmes e Sabiá, o longa tem direção de Raphael Martinez e roteiro de Mariana Elisabetsky, roteirista principal da Disney no Brasil.
No elenco principal, estão os atores já bem conhecidos do público, Fafy Siqueira e Blota Jr.
A trama narra a história de Percival Dias, um jovem inventor de 15 anos que tenta criar uma máquina de resolver problemas do mundo e acaba dando vida ao impossível.
A produção visa dialogar com diferentes gerações, valorizar o cinema e os roteiros nacionais e deverá movimentar a economia local de Cruzeiro e região durante as filmagens.