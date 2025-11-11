A cidade de Cruzeiro foi escolhida como cenário principal do longa-metragem nacional “O Fantástico Laboratório”. As gravações estão previstas para 2026, com estreia do filme em 2027.

A seleção do município foi motivada por suas características, como a preservação histórica, a identidade cultural, suas belezas naturais e a infraestrutura local.

