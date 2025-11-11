11 de novembro de 2025
PLANO VERÃO

Ubatuba recebe reservatório e melhorias em rede de esgoto

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Para preparar o município para a alta temporada e amenizar problemas decorrentes das fortes chuvas de verão, a Sabesp apresentou um planejamento para atender Ubatuba com a instalação de reservatório e sistema de esgoto. Investimentos fazem parte do Plano Verão que prevê outras melhorias na região.

São três obras estratégicas com conclusão estimada para 2026. Em Maranduba, com aporte de R$ 141,4 milhões provenientes do estado, será redimensionado o Sistema de Esgotamento Sanitário, para atender cerca de 15,6 mil pessoas. O Sistema de Esgotamento Sanitário de Itamambuca e Perequê-Mirim terá um aporte de R$ 113,2 milhões, beneficiando aproximadamente 20,1 mil moradores e visitantes. Além disso, foi anunciada a instalação do Reservatório de Toninhas, que aumentará em 2 milhões de litros a capacidade de reserva de água do município.

As obras fazem parte do Plano Verão, que prevê uma gestão integrada e atuação conjunta entre Sabesp e municípios para assegurar o fornecimento e a agilidade dos serviços no período de maior circulação turística, além de planejamento para respostas rápidas em situações causadas por eventos climáticos extremos.

