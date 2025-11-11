A Prefeitura de São Sebastião instituiu a Operação Sufoco, com participação das forças de segurança e diversas secretarias municipais na tentativa de coibir crimes ambientais e parcelamento irregular do solo. Foram constatadas irregularidades graves em alguns bairros e lavradas multas para proprietários cadastrados.
Investigações identificaram graves crimes ambientais e indícios de parcelamento irregular do solo nos núcleos Barreira/Barreirinha, em Cambury. As irregularidades foram constatadas na última quinta-feira (6/11) em ação conjunta da Semam (Secretaria de Meio Ambiente) e Sesep (Secretaria de Serviços Públicos) com as Polícias Municipal e Militar Ambiental. Foram identificados abertura de vias clandestinas, supressão de vegetação nativa e aterro com depósito irregular de resíduos de poda e construção civil.
A fiscalização constatou que a atuação dos infratores faz uso de caminhões e maquinário para nivelamento do terreno e desmatamento, o que indica o propósito de ocupação e comercialização irregular de terras, e não ocupações espontâneas ou ‘invasões’, como são chamadas popularmente. Foram identificados avanços em direção à Rodovia Manoel Hippolyto do Rego, caracterizando tentativa de criar novos acessos e expandir ilegalmente a área. Na ação, foram lavradas três multas em nome de proprietários cadastrados, apesar da área ser de ocupação irregular. A Semam reforça a existência de uma Ação Civil Pública em andamento para regularizar imóveis consolidados e impedir novas invasões. Devido ao grande volume de resíduos, a equipe realizou o amontoamento do material nas vias como medida emergencial para dificultar o avanço das ações ilegais.
A Operação Sufoco mobiliza diversas secretarias municipais (Segur, Semam, Sesep, Seurb, Sehab, Sajur, Segov, Sefaz) em parceria com a Polícia Civil (Delegacia Seccional do Litoral Norte) e Polícia Militar (20º Batalhão e Polícia Militar Ambiental) para identificar, investigar, coibir e prender os responsáveis pelos crimes ambientais e ocupação irregular, além de buscar os financiadores e articuladores logísticos das ações ilegais.