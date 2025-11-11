A Prefeitura de São Sebastião instituiu a Operação Sufoco, com participação das forças de segurança e diversas secretarias municipais na tentativa de coibir crimes ambientais e parcelamento irregular do solo. Foram constatadas irregularidades graves em alguns bairros e lavradas multas para proprietários cadastrados.

Investigações identificaram graves crimes ambientais e indícios de parcelamento irregular do solo nos núcleos Barreira/Barreirinha, em Cambury. As irregularidades foram constatadas na última quinta-feira (6/11) em ação conjunta da Semam (Secretaria de Meio Ambiente) e Sesep (Secretaria de Serviços Públicos) com as Polícias Municipal e Militar Ambiental. Foram identificados abertura de vias clandestinas, supressão de vegetação nativa e aterro com depósito irregular de resíduos de poda e construção civil.

