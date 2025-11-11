A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) emitiu um alerta de segurança para possíveis golpes durante o período do "Esquenta Black Friday", um momento em que a intensificação das promoções é explorada por quadrilhas que utilizam a engenharia social para aplicar fraudes financeiras. Os criminosos se passam por empresas idôneas para enganar os consumidores, coletando informações sensíveis que vão desde dados pessoais até senhas bancárias.

Para garantir a segurança em sites e transações online, o consumidor deve tomar uma série de cuidados. Golpistas recriam páginas de lojas com apelo visual idêntico e patrocinam posts nas redes sociais para direcionar o consumidor a sites falsos. Para evitar isso, o comprador deve verificar cuidadosamente o endereço da página, dando preferência às que ele já conhece, e nunca usar computadores públicos para compras. Ao usar sites de busca, é fundamental verificar o endereço, pois os fraudadores usam links falsos patrocinados. Além disso, é preciso ter muito cuidado com e-mails de promoções não solicitados: deve-se acessar o site digitando o endereço diretamente no navegador, em vez de clicar no link, e notar que grandes empresas não utilizam contas de e-mail privadas (@gmail, @hotmail, etc.).

