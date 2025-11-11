O mês de novembro, determinado nacionalmente como o Mês da Consciência Negra, recebe programação cultural especial em São José dos Campos como forma de reflexão sobre a luta contra o racismo e o reconhecimento da contribuição da população negra para o país. A iniciativa conta com a participação do Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial). As atividades começam na quarta-feira (12) e seguem até dia 14 de dezembro de 2025.
A programação contará com manifestações musicais e culturais, como samba, hip hop, DJ, além de danças, desfile de moda afro e show de bateria. As Casas do Idoso também terão atividades especiais e temáticas nos dias 18 e 19 de novembro. Estão previstas ainda exposições, rodas de conversa, oficinas e capacitações para servidores municipais.
Confira a agenda completa:
Novembro
-
Consciência Negra: Letramento Racial na Saúde Dia 12 (quarta-feira) às 15h, no Auditório da Cressem (Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais), na rua Henrique Dias, nº 1.000, no Monte Castelo, na região central.
-
Exposição “A Beleza dos Tons” Do dia 12 (quarta-feira) ao dia 18 (terça-feira), das 9h às 16h, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social Centro), na rua Machado Sidney, nº 145, ao lado da Casa do Idoso Centro.
-
Roda de conversa com o tema "Impacto do racismo no cotidiano da população negra" Dia 13 (quinta-feira) às 14h30, no Cras Centro.
Atividade especial em comemoração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra Dia 18 (terça-feira) às 9h, na Casa do Idoso Leste, na rua Cidade de Washington, nº 164, no bairro Vista Verde.
"Semana da Consciência Negra: “Vozes que Importam” Dia 19 (quarta-feira) às 9h30, na Casa do Idoso Norte, na rua Carlos Belmiro dos Santos, nº 99, em Santana.
"Respeito não tem cor" Dia 19 (quarta-feira), às 8h30 e às 13h45, na Casa do Idoso Sul, na avenida Andrômeda, nº 2601, no Bosque dos Eucaliptos.
Exposição “A Beleza dos Tons” Dias 20 (quinta-feira), 21 (sexta), 22 (sábado) e 23 (domingo) a partir das 10h, no Shopping Colinas, na avenida São João, nº 2.200, no Jardim das Colinas, na região oeste.
Celebração da Cultura Negra Dia 22 (sábado), das 13h às 20h, no Largo São Benedito (rua Francisco Paes, no centro). As atrações incluem Samba, Hip Hop, DJ, capoeira, samba rock, charme, desfile de moda afro e ala show de bateria.
Lançamento do livro “Cidade Incolor”, de Luciana Braúna Dia 22 (sábado) às 19h, no Museu Municipal (Praça Afonso Pena, nº 29, no centro).
"Letramento Racial". Capacitação para servidores públicos municipais Dia 25 (terça-feira), das 8h às 11h e das 14h às 16h, no Auditório do térreo do Paço Municipal, na rua José de Alencar, nº 123, no centro.
Dezembro
-
Samba na Praça Dia 7 (domingo), das 14h às 19h, na Praça Diamante, no Jardim São José, na região leste.
Samba na Praça Dia 14 (domingo), das 14h às 19h, no Centro Poliesportivo do Campo dos Alemães, na rua Valter Dellu.