O mês de novembro, determinado nacionalmente como o Mês da Consciência Negra, recebe programação cultural especial em São José dos Campos como forma de reflexão sobre a luta contra o racismo e o reconhecimento da contribuição da população negra para o país. A iniciativa conta com a participação do Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial). As atividades começam na quarta-feira (12) e seguem até dia 14 de dezembro de 2025.

A programação contará com manifestações musicais e culturais, como samba, hip hop, DJ, além de danças, desfile de moda afro e show de bateria. As Casas do Idoso também terão atividades especiais e temáticas nos dias 18 e 19 de novembro. Estão previstas ainda exposições, rodas de conversa, oficinas e capacitações para servidores municipais.

