Um procurado pela Justiça foi preso em Taubaté por uma equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante patrulhamento pelo bairro Jardim Mourisco. A ação ocorreu na segunda-feira (10), por volta das 19h30.

Ao ser abordado em atitude suspeita, a consulta aos dados revelou um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33).

