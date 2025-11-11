11 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TRÁFICO DE DROGAS

Procurado por tráfico é preso pelo Baep em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Um procurado pela Justiça foi preso em Taubaté por uma equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante patrulhamento pelo bairro Jardim Mourisco. A ação ocorreu na segunda-feira (10), por volta das 19h30.

Ao ser abordado em atitude suspeita, a consulta aos dados revelou um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33).

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Taubaté, onde ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

