A Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) de São Paulo anunciou o início, na primeira quinzena de dezembro, de uma dragagem no berço de atracação da travessia entre São Sebastião e Ilhabela. O objetivo é restabelecer a profundidade ideal para a navegação e garantir previsibilidade e regularidade no atendimento aos usuários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com um investimento de R$ 6,4 milhões, a obra removerá cerca de 22 mil metros cúbicos de sedimentos de uma área de 20 mil metros quadrados, elevando a profundidade mínima para 3,7 metros. O assoreamento natural comprometia as operações, causando retenções e riscos estruturais às balsas.