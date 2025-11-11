11 de novembro de 2025
R$ 6,4 MILHÕES

Dragagem na travessia de balsa em Ilhabela começa em dezembro

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Semil
Dragagem histórica começa em dezembro de 2025
A Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) de São Paulo anunciou o início, na primeira quinzena de dezembro, de uma dragagem no berço de atracação da travessia entre São Sebastião e Ilhabela. O objetivo é restabelecer a profundidade ideal para a navegação e garantir previsibilidade e regularidade no atendimento aos usuários.

Com um investimento de R$ 6,4 milhões, a obra removerá cerca de 22 mil metros cúbicos de sedimentos de uma área de 20 mil metros quadrados, elevando a profundidade mínima para 3,7 metros. O assoreamento natural comprometia as operações, causando retenções e riscos estruturais às balsas.

A dragagem será executada em até 90 dias sem interrupção do funcionamento do local, que atende diariamente cerca de 11 mil pessoas.

O trabalho será conduzido por uma empresa contratada, seguindo as exigências ambientais e o monitoramento contínuo da fauna marinha e do ecossistema local, informou a secretaria estadual.

Como parte da fase preparatória, a Semil realiza encontros com a sociedade civil e o poder público nos dias 11 e 12 de novembro, em Ilhabela e São Sebastião, para detalhar o projeto e o monitoramento ambiental.

A pasta informou que esta dragagem se soma a mais de R$ 80 milhões em investimentos realizados na travessia desde 2023, que incluem a modernização de sete embarcações e melhorias nos atracadouros.

