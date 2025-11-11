Produzido pela Volkswagen em Taubaté, o SUV Tera, com apenas cinco meses de mercado, assumiu a primeira colocação entre os carros de passeio mais vendidos no Brasil em outubro. O veículo registrou 10.161 unidades emplacadas. Outros três modelos da VW marcaram presença no Top 10 de vendas: Polo, T-Cross e Saveiro.
Nos últimos cinco meses, o Tera teve crescimento exponencial de vendas. No comparativo com setembro, o aumento foi de 33% nas vendas e, desde junho, já são mais de 27 mil unidades vendidas. Ao todo, a Volkswagen do Brasil alcançou 16,8% de market share no mês de outubro, somando 41.769 carros entregues.
“Esse mês de outubro ficará marcado como o mês do Tera. Assumimos a liderança entre os automóveis em tempo recorde, apenas cinco meses após o seu lançamento, um feito inédito”, disse Fernando Silva, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.
Além disso, o SUV Tera tornou-se o segundo modelo mais exportado pela Volkswagen em 2025, totalizando 22.416 unidades embarcadas para 18 países da América Latina desde julho. Os principais mercados internacionais do Tera são Argentina (9.053 unidades), México (8.901), Chile (1.203) e Colômbia (1.111).
Lançamento mais importante da Volkswagen na região América do Sul nos últimos tempos, o SUV Tera é um projeto 100% desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil, com fabricação exclusiva na fábrica da Volkswagen em Taubaté.
No total, já foram 30.186 unidades do modelo vendidas no Brasil, de janeiro e 9 de novembro. O carro chegou às concessionárias da Volkswagen em todo o país no dia 5 de junho fazendo um sucesso impressionante: no maior Open Doors da história da marca foram mais de 12 mil pedidos, em apenas 50 minutos. O modelo conquistou nota máxima em segurança (5 estrelas) nos testes do Latin NCAP, entre outros destaques.