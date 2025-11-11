Produzido pela Volkswagen em Taubaté, o SUV Tera, com apenas cinco meses de mercado, assumiu a primeira colocação entre os carros de passeio mais vendidos no Brasil em outubro. O veículo registrou 10.161 unidades emplacadas. Outros três modelos da VW marcaram presença no Top 10 de vendas: Polo, T-Cross e Saveiro.

Nos últimos cinco meses, o Tera teve crescimento exponencial de vendas. No comparativo com setembro, o aumento foi de 33% nas vendas e, desde junho, já são mais de 27 mil unidades vendidas. Ao todo, a Volkswagen do Brasil alcançou 16,8% de market share no mês de outubro, somando 41.769 carros entregues.