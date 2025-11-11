A Mesa Diretora da Câmara de São Sebastião apresentou o Projeto de Lei 83/2025, que cria auxílio-alimentação mensal de R$ 1.000 para os vereadores. A proposta será lida na sessão desta terça-feira (11) e, após a leitura, deve seguir para as comissões — salvo se houver regime de urgência com assinatura de ao menos oito vereadores.

O projeto prevê correção anual do auxílio, sempre em maio, no mesmo percentual de reajuste dos servidores da Câmara. O primeiro reajuste será a partir de 2027.