Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi preso pela Polícia Militar em Cruzeiro, no Vale Histórico, região que atualmente lidera a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Vale do Paraíba.

A captura ocorreu durante a Operação Saturação, realizada no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, na tarde do último sábado.