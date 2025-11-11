11 de novembro de 2025
OPERAÇÃO POLICIAL

Procurado por homicídio é preso pela PM no Vale Histórico

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Captura foi feita pela Polícia Militar
Captura foi feita pela Polícia Militar

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi preso pela Polícia Militar em Cruzeiro, no Vale Histórico, região que atualmente lidera a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Vale do Paraíba.

A captura ocorreu durante a Operação Saturação, realizada no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, na tarde do último sábado.

Policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a abordagem do suspeito e, após consulta aos sistemas policiais, constatou que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial Seccional, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A operação faz parte das ações permanentes da Polícia Militar para reforçar o patrulhamento e combater a criminalidade em Cruzeiro e região, atualmente uma das mais violentas do Vale do Paraíba.

