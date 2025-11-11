Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi preso pela Polícia Militar em Cruzeiro, no Vale Histórico, região que atualmente lidera a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Vale do Paraíba.
A captura ocorreu durante a Operação Saturação, realizada no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, na tarde do último sábado.
Policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a abordagem do suspeito e, após consulta aos sistemas policiais, constatou que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial Seccional, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A operação faz parte das ações permanentes da Polícia Militar para reforçar o patrulhamento e combater a criminalidade em Cruzeiro e região, atualmente uma das mais violentas do Vale do Paraíba.