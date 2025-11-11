Os Correios iniciaram a 36ª edição da campanha Papai Noel dos Correios, programa que visa a adoção de cartas escritas por crianças em situação de vulnerabilidade social e alunos da rede pública de ensino por interessados em realizar pedidos de presentes de Natal. A ação também propõe o estímulo à escrita entre o público infantil. Pessoas físicas ou jurídicas podem doar os presentes em pontos de entrega estabelecidos em agências dos Correios ou online.
Histórico
A iniciativa surgiu há 36 anos de forma informal entre os carteiros e foi adotada como um programa corporativo por meio da participação da sociedade. Desde 2010, o programa convida também estudantes de escolas públicas a participarem. O público-alvo inclui crianças em vulnerabilidade social de até 10 anos, PCDs (Pessoas com Deficiência) sem limite de idade e alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental (até o 5º ano) de escolas públicas parceiras.
Como doar
Qualquer pessoa pode adotar uma carta. A seleção e adoção podem ser feitas online pelo site ou presencialmente nos postos dos Correios, incluindo todas as cidades do Vale e Litoral Norte. Empresas também podem adotar grandes volumes de cartas pelo canal digital. O padrinho ou madrinha deve comprar o presente solicitado e entregá-lo na agência dos Correios designada, juntamente com a carta. A identificação da criança é mantida em sigilo.
Como enviar cartas
Crianças que se enquadram no perfil do programa podem enviar suas cartas digitalmente, respeitando critérios rigorosos de seleção. As cartas devem ser manuscritas, estar em conformidade com a faixa etária e o grupo, e limitadas a uma por criança. A imagem digital da carta deve estar em formato JPG ou PNG, com tamanho máximo de 3 Mb e 150 dpi. Cartas contendo informações pessoais, como endereço, telefone ou foto da criança, são desclassificadas para garantir a privacidade.
Informações
A lista completa dos pontos de adoção e todo o regulamento do programa estão no site oficial dos Correios: https://blognoel.correios.com.br/.