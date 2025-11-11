Os Correios iniciaram a 36ª edição da campanha Papai Noel dos Correios, programa que visa a adoção de cartas escritas por crianças em situação de vulnerabilidade social e alunos da rede pública de ensino por interessados em realizar pedidos de presentes de Natal. A ação também propõe o estímulo à escrita entre o público infantil. Pessoas físicas ou jurídicas podem doar os presentes em pontos de entrega estabelecidos em agências dos Correios ou online.

Histórico

A iniciativa surgiu há 36 anos de forma informal entre os carteiros e foi adotada como um programa corporativo por meio da participação da sociedade. Desde 2010, o programa convida também estudantes de escolas públicas a participarem. O público-alvo inclui crianças em vulnerabilidade social de até 10 anos, PCDs (Pessoas com Deficiência) sem limite de idade e alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental (até o 5º ano) de escolas públicas parceiras.

Como doar