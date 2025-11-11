A Eve Air Mobility realizou a primeira operação real de seu software de gerenciamento de tráfego aéreo urbano, o Vector, em parceria com a Revo, empresa brasileira de Mobilidade Aérea Urbana que opera voos de helicóptero por meio de reserva de assentos, que aconteceu durante o Grande Prêmio de São Paulo de 2025.
O Vector será usado para as operações comerciais do eVTOL (sigla em inglês para Aeronave Elétrica de Decolagem e Pouso Vertical) – chamado de “carro voador” – que a Eve vai produzir em Taubaté. A empresa é subsidiária da Embraer.
Segundo a Eve, o marco representa um passo significativo para trazer soluções escaláveis e automatizadas de gestão de tráfego urbano à Mobilidade Aérea Avançada.
A Revo será a primeira empresa a operar o eVTOL da Eve no país, com o início dos voos previsto para o final de 2027. Em junho, durante a Paris Air Show, a empresa anunciou o investimento de US$ 250 milhões para compra de até 50 eVTOLs da Eve.
Durante o final de semana do GP, o Vector foi utilizado pela equipe da Revo para gerenciar as operações de helicópteros no autódromo de Interlagos. Desenvolvido com arquitetura modular e escalável, o software atualmente oferece um Módulo de Operações em Solo e Vertiportos, permitindo o gerenciamento das operações em heliportos de alta demanda. O Módulo de Operações de Frota, previsto para lançamento em 2026, atenderá às necessidades dos operadores de helicópteros e de eVTOL à medida que as redes de mobilidade aérea urbana se expandirem.
“Essa implantação não foi apenas sobre tecnologia; foi sobre construir a maturidade da nossa solução de gerenciamento do tráfego aéreo urbano”, afirmou Johann Bordais, CEO da Eve. “Operações reais nos forneceram insights valiosos que aceleram a evolução do Vector e garantem soluções confiáveis e ágeis para clientes em todo o mundo. Realizar essa estreia ao lado da Revo, em um evento de grande visibilidade, reforça nossa visão de liderança na gestão do tráfego aéreo urbano.”
A Revo, uma das primeiras usuárias da plataforma, já havia participado de diversas sessões de treinamento e preparação com as equipes da Eve.
“Há dois anos, a Revo inovou ao oferecer voos de helicóptero com serviço de alto padrão e reserva em poucos minutos. Agora, um novo capítulo começou. Em grandes eventos esportivos na capital paulista, como o GP de São Paulo, os eVTOLs serão uma alternativa vantajosa, segura e sustentável”, destacou João Welsh, CEO da Revo.
A operação em São Paulo seguiu as etapas de treinamento entre as equipes operacionais da Revo e da Eve, representando um avanço importante no plano de comercialização da Eve. Embora futuras operações do Vector estejam previstas para hubs residenciais e comerciais, o lançamento no GP demonstrou a flexibilidade do software para gerenciar cenários complexos e de alta densidade operacional.
A proposta de valor do Vector é possibilitar a gestão segura e eficiente do tráfego aéreo em baixa altitude por meio de automação e de serviços orientados a dados. A adoção antecipada acelera sua maturidade, tornando a Eve uma parceira ainda mais forte para cidades, operadores e reguladores na preparação para a próxima era da aviação.
Em junho de 2025, a Revo assinou um acordo com a Eve, que inclui a compra de até 50 eVTOLs, além de serviços pós-venda, estabelecendo a base para uma solução completa (turn-key) que integrará e viabilizará as futuras operações da Revo. O modelo integrado também melhora a experiência do passageiro, proporcionando uma viagem segura e silenciosa, além de gerar uma economia de tempo significativa.
Por meio desta parceria, a Revo garante acesso ao portfólio completo de soluções da Eve, fortalecendo seu papel como pioneira da mobilidade aérea urbana no Brasil e acelerando o avanço rumo a voos urbanos conectados e sustentáveis.