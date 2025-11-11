A Eve Air Mobility realizou a primeira operação real de seu software de gerenciamento de tráfego aéreo urbano, o Vector, em parceria com a Revo, empresa brasileira de Mobilidade Aérea Urbana que opera voos de helicóptero por meio de reserva de assentos, que aconteceu durante o Grande Prêmio de São Paulo de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Vector será usado para as operações comerciais do eVTOL (sigla em inglês para Aeronave Elétrica de Decolagem e Pouso Vertical) – chamado de “carro voador” – que a Eve vai produzir em Taubaté. A empresa é subsidiária da Embraer.