O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza nesta semana um total de 572 vagas de emprego em diversas áreas, destinadas a vários profissionais.

Entre os destaques estão 100 oportunidades para operador de teleatendimento, sendo 15 exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Outras 100 vagas estão sendo oferecidas para corretor de imóveis.