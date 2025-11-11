O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza nesta semana um total de 572 vagas de emprego em diversas áreas, destinadas a vários profissionais.
Entre os destaques estão 100 oportunidades para operador de teleatendimento, sendo 15 exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Outras 100 vagas estão sendo oferecidas para corretor de imóveis.
Também há oportunidades para várias funções na construção civil, como pedreiro (42), carpinteiro (35), servente de obras (30), ajudante de obras (30) e armador de ferros (20 vagas).
A lista completa das oportunidades pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (veja aqui).
O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, no centro da cidade.
Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, de preferência, currículo impresso.
Antes de comparecer, recomenda-se conferir as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.