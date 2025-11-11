Um menino chamado Mateo, estudante do Panamá, emocionou as redes sociais ao demonstrar um gesto de amor e generosidade durante o horário da merenda escolar. O caso ganhou repercussão após a professora perceber que o garoto havia separado parte da refeição em uma pequena sacola plástica.

Durante o almoço, Mateo comia arroz, lentilhas e salada, quando a professora notou que o frango servido pela escola não estava em seu prato. Ao ser questionado, o menino explicou que havia guardado o alimento para levar para casa, pois queria que sua mãe pudesse comer.

Surpresa com a atitude, a professora o elogiou e destacou a nobreza do gesto. O episódio rapidamente se espalhou pelas redes sociais, com internautas comovidos pela demonstração de carinho e empatia do menino.