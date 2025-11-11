Uma mulher identificada como Danieli Pereira morreu após ser jogada de um carro em movimento pelo próprio marido na noite de domingo (9).

Segundo a Polícia Militar, Danieli foi arremessada de um veículo Volkswagen Voyage prata. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima caída na rua, com sangramentos na boca, no nariz e no ouvido. O carro já havia deixado o local antes da chegada da equipe. O crime aconteceu por volta das 23h, na Avenida Iguaçu, em Capitão Leônidas Marques, região Oeste do Paraná.

O Samu foi acionado e socorreu a mulher, que ainda estava com vida, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Danieli deixa dois filhos, Maria Vitória e Henry Levi.