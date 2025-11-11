11 de novembro de 2025
FEMINICÍDIO

Mulher morre após ser jogada do carro pelo marido

Por Da Redação | Capitão Leônidas Marques
| Tempo de leitura: 1 min
Danieli Pereira
Danieli Pereira

Uma mulher identificada como Danieli Pereira morreu após ser jogada de um carro em movimento pelo próprio marido na noite de domingo (9).

Segundo a Polícia Militar, Danieli foi arremessada de um veículo Volkswagen Voyage prata. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima caída na rua, com sangramentos na boca, no nariz e no ouvido. O carro já havia deixado o local antes da chegada da equipe. O crime aconteceu por volta das 23h, na Avenida Iguaçu, em Capitão Leônidas Marques, região Oeste do Paraná.

O Samu foi acionado e socorreu a mulher, que ainda estava com vida, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Danieli deixa dois filhos, Maria Vitória e Henry Levi.

A sogra da vítima relatou aos policiais que o casal havia saído de casa momentos antes do crime, após uma discussão. O carro utilizado na ocorrência pertence ao pai do suspeito, identificado apenas como Carlos.

Até o momento, o homem não foi localizado. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) instaurou inquérito para investigar o caso e apurar as circunstâncias da morte.

