Uma mulher identificada como Danieli Pereira morreu após ser jogada de um carro em movimento pelo próprio marido na noite de domingo (9).
Segundo a Polícia Militar, Danieli foi arremessada de um veículo Volkswagen Voyage prata. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima caída na rua, com sangramentos na boca, no nariz e no ouvido. O carro já havia deixado o local antes da chegada da equipe. O crime aconteceu por volta das 23h, na Avenida Iguaçu, em Capitão Leônidas Marques, região Oeste do Paraná.
O Samu foi acionado e socorreu a mulher, que ainda estava com vida, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Danieli deixa dois filhos, Maria Vitória e Henry Levi.
A sogra da vítima relatou aos policiais que o casal havia saído de casa momentos antes do crime, após uma discussão. O carro utilizado na ocorrência pertence ao pai do suspeito, identificado apenas como Carlos.
Até o momento, o homem não foi localizado. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) instaurou inquérito para investigar o caso e apurar as circunstâncias da morte.