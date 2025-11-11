11 de novembro de 2025
CRUELDADE

Matou duas crianças e ateou fogo em trailer

Por Da Redação | Escambia, Florida
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
John Henry Walston Jr
John Henry Walston Jr

Um homem de 27 anos foi preso acusado de matar dois irmãos, abusar sexualmente de uma das vítimas e incendiar a casa onde eles estavam. Ele buscou atendimento médico por queimaduras sofridas no fogo, que havia provocado intencionalmente.

Os irmãos Vayden Orum, de 9 anos, e Rayden Smith, de 7, morreram em um incêndio na última sexta-feira (7). A mãe das crianças tentou salvá-las e sofreu queimaduras graves, sendo internada em hospital local. O pai das vítimas declarou surpresa diante do crime, afirmando conhecer o acusado há anos.

O suspeito, John Henry Walston Jr., responde por homicídio premeditado, abuso sexual contra menor, incêndio criminoso e crueldade contra animais, já que o cachorro da família também foi encontrado morto. Ele está detido na Cadeia do Condado de Escambia, Florida, sem direito a fiança. A primeira audiência está marcada para 26 de novembro.

