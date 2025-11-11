Um homem de 27 anos foi preso acusado de matar dois irmãos, abusar sexualmente de uma das vítimas e incendiar a casa onde eles estavam. Ele buscou atendimento médico por queimaduras sofridas no fogo, que havia provocado intencionalmente.

Os irmãos Vayden Orum, de 9 anos, e Rayden Smith, de 7, morreram em um incêndio na última sexta-feira (7). A mãe das crianças tentou salvá-las e sofreu queimaduras graves, sendo internada em hospital local. O pai das vítimas declarou surpresa diante do crime, afirmando conhecer o acusado há anos.