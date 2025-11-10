O STF (Supremo Tribunal Federal) aceitou recursos da PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) e da Câmara de Taubaté e declarou não ser inconstitucional a lei municipal que obriga a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás.

A decisão monocrática (individual) foi expedida nessa segunda-feira (10) pelo ministro Flávio Dino, relator do processo no STF.