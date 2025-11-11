Um homem de 48 anos morreu de forma brutal após ter a cabeça esmagada com a porta de um armário, nos Estados Unidos. A vítima foi encontrada inconsciente em seu apartamento, na noite do último sábado (8), e não resistiu aos ferimentos.
O caso aconteceu em um prédio localizado em Phelan Place, no Bronx, em Nova York. De acordo com a polícia, o homem foi golpeado várias vezes na cabeça e no corpo com um objeto metálico, identificado posteriormente como a porta de um armário.
Vizinhos acionaram as autoridades ao perceberem que o morador estava desacordado. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital St. Barnabas, mas morreu antes de receber atendimento médico.
No domingo (9), um homem de 37 anos foi preso suspeito de envolvimento no homicídio. Até o momento, não houve acusação formal, e a polícia ainda investiga as circunstâncias que levaram ao crime.
Segundo relatos de moradores ao portal Norwood News, o suspeito sofreria de problemas de saúde mental. Um vizinho afirmou que ele teve um surto de fúria, quebrou um armário e utilizou uma parte metálica da estrutura para atacar a vítima. O caso segue sob investigação das autoridades locais.