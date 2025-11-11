Um homem de 48 anos morreu de forma brutal após ter a cabeça esmagada com a porta de um armário, nos Estados Unidos. A vítima foi encontrada inconsciente em seu apartamento, na noite do último sábado (8), e não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu em um prédio localizado em Phelan Place, no Bronx, em Nova York. De acordo com a polícia, o homem foi golpeado várias vezes na cabeça e no corpo com um objeto metálico, identificado posteriormente como a porta de um armário.