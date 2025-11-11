Uma mulher foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais suspeita de planejar o assassinato do próprio irmão e do cunhado para receber um seguro de vida de R$ 380 mil e herdar um patrimônio estimado em R$ 1 milhão.

As vítimas, Everaldo Gregório de Souza, de 60 anos, e o norte-americano Thomas Stephen Lydon, de 65, viviam juntas havia cerca de 30 anos em Governador Valadares (MG), onde foram encontradas mortas em junho deste ano.