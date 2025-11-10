10 de novembro de 2025
ASSASSINATO

Policial penal morre, muro é pichado com 'X9' e marido é preso

Por Da Redação | Caetés (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
A policial penal Edvânia da Silva
A policial penal Edvânia da Silva

O marido da policial penal Edvânia da Silva foi preso temporariamente neste sábado (8), suspeito de envolvimento na morte da servidora. O corpo dela foi encontrado no mesmo dia dentro de casa, em Patos, no Sertão da Paraíba.

A prisão ocorreu na cidade de Caetés, em Pernambuco, para onde o homem, de 38 anos, havia fugido após o crime. Edvânia estava desaparecida desde o dia 7, quando familiares e colegas perderam contato com ela.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, acompanhadas da diretora da penitenciária onde a vítima trabalhava, estiveram no local. A residência estava com a porta aberta, e o corpo da policial foi encontrado ainda com o fardamento da corporação.

Durante a perícia, os agentes encontraram uma pichação no muro da casa com as inscrições “X9” e “CV”, possíveis referências a uma denúncia e ao grupo criminoso Comando Vermelho. A polícia investiga se há relação entre as marcas e o assassinato.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba lamentou a morte da servidora, destacando sua dedicação e profissionalismo. Edvânia da Silva fazia parte do quadro da Seap desde 2012 e trabalhava na Penitenciária Feminina de Patos.

