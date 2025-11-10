O marido da policial penal Edvânia da Silva foi preso temporariamente neste sábado (8), suspeito de envolvimento na morte da servidora. O corpo dela foi encontrado no mesmo dia dentro de casa, em Patos, no Sertão da Paraíba.

A prisão ocorreu na cidade de Caetés, em Pernambuco, para onde o homem, de 38 anos, havia fugido após o crime. Edvânia estava desaparecida desde o dia 7, quando familiares e colegas perderam contato com ela.