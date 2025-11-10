Um homem de 26 anos foi preso após matar a própria mãe a facadas na noite de sábado (8). Ele mesmo acionou a Polícia Militar, confessou o crime e afirmou que queria “livrá-la do sofrimento”.
O caso aconteceu no bairro Salgado Filho, região Oeste de Belo Horizonte, nas proximidades do aglomerado da Ventosa. A vítima foi identificada como Edna Mara de Abreu. Segundo a Polícia Militar, o suspeito ligou para o 190 logo após o crime, aguardando a chegada dos policiais na residência da família.
A perícia técnica constatou uma cena de extrema violência. De acordo com os levantamentos iniciais, Edna foi atingida por mais de 30 golpes de faca, o que demonstra a brutalidade da agressão.
Ainda segundo a polícia, o autor não possui antecedentes criminais. Durante o depoimento, apresentou discurso confuso e desconexo, alegando que a mãe estaria sofrendo e que decidiu matá-la para “poupar-lhe a dor”. As circunstâncias do crime e o estado psicológico do suspeito serão investigados pela Polícia Civil.