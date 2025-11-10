Um homem de 26 anos foi preso após matar a própria mãe a facadas na noite de sábado (8). Ele mesmo acionou a Polícia Militar, confessou o crime e afirmou que queria “livrá-la do sofrimento”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro Salgado Filho, região Oeste de Belo Horizonte, nas proximidades do aglomerado da Ventosa. A vítima foi identificada como Edna Mara de Abreu. Segundo a Polícia Militar, o suspeito ligou para o 190 logo após o crime, aguardando a chegada dos policiais na residência da família.