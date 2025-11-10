O vereador Gleiber Júnior (Avante), de 36 anos, e seu assessor, Diego Castro Reis, foram encontrados mortos na madrugada deste domingo (9). A Polícia Militar confirmou que os corpos estavam em um sítio pertencente ao parlamentar.
O caso ocorreu em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, e provocou grande comoção entre moradores e colegas de Câmara. Gleiber Júnior era conhecido por sua atuação política e por integrar a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes da Câmara Municipal.
Natural de Santo Amaro, o vereador nasceu em 15 de julho de 1988 e era visto como uma das lideranças jovens do município. Nas redes sociais, amigos, familiares e políticos manifestaram pesar e pediram justiça.
A Câmara de Vereadores divulgou nota lamentando profundamente a morte do parlamentar. “Gleiber Júnior exerceu seu mandato com dedicação, compromisso e zelo pelo povo santoamarense, deixando um legado de trabalho, respeito e amor por nossa cidade”, destacou o comunicado oficial.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do duplo homicídio e busca identificar os autores do crime.