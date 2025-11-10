O vereador Gleiber Júnior (Avante), de 36 anos, e seu assessor, Diego Castro Reis, foram encontrados mortos na madrugada deste domingo (9). A Polícia Militar confirmou que os corpos estavam em um sítio pertencente ao parlamentar.

O caso ocorreu em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, e provocou grande comoção entre moradores e colegas de Câmara. Gleiber Júnior era conhecido por sua atuação política e por integrar a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes da Câmara Municipal.