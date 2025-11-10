10 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Vereador é assassinado junto com assessor em fazenda

Por Da Redação | Santo Amaro da Purificação (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O vereador Gleiber Júnior (Avante)
O vereador Gleiber Júnior (Avante)

O vereador Gleiber Júnior (Avante), de 36 anos, e seu assessor, Diego Castro Reis, foram encontrados mortos na madrugada deste domingo (9). A Polícia Militar confirmou que os corpos estavam em um sítio pertencente ao parlamentar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp 

O caso ocorreu em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, e provocou grande comoção entre moradores e colegas de Câmara. Gleiber Júnior era conhecido por sua atuação política e por integrar a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes da Câmara Municipal.

Natural de Santo Amaro, o vereador nasceu em 15 de julho de 1988 e era visto como uma das lideranças jovens do município. Nas redes sociais, amigos, familiares e políticos manifestaram pesar e pediram justiça.

A Câmara de Vereadores divulgou nota lamentando profundamente a morte do parlamentar. “Gleiber Júnior exerceu seu mandato com dedicação, compromisso e zelo pelo povo santoamarense, deixando um legado de trabalho, respeito e amor por nossa cidade”, destacou o comunicado oficial.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do duplo homicídio e busca identificar os autores do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários