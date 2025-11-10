Um idoso de 65 anos foi encontrado morto dentro de casa neste domingo (9), após vizinhos estranharem sua ausência por vários dias. O corpo foi localizado em um sofá da residência, e a Polícia Civil investiga as causas da morte.
O caso ocorreu no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, um vizinho decidiu entrar no imóvel depois de notar que o morador não era visto havia dias. O portão estava fechado, mas destrancado. Ao entrar, ele encontrou o idoso seminu e sem vida, e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
A perícia constatou rigidez cadavérica, indicando que a morte havia ocorrido horas ou até dias antes. O corpo apresentava pequenas lesões no cotovelo e na região genital, mas, de acordo com os peritos, essas marcas foram causadas por insetos, sem sinais de violência.
O imóvel estava em situação precária e bastante desorganizado. O vizinho relatou que costumava ajudar o homem e o viu pela última vez na sexta-feira. Já a irmã informou que ele era dependente químico, alcoólatra e sofria de problemas cardíacos.
Sem indícios de arrombamento ou crime, o caso foi registrado como morte natural a esclarecer. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exame necroscópico.