Um idoso de 65 anos foi encontrado morto dentro de casa neste domingo (9), após vizinhos estranharem sua ausência por vários dias. O corpo foi localizado em um sofá da residência, e a Polícia Civil investiga as causas da morte.

O caso ocorreu no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, um vizinho decidiu entrar no imóvel depois de notar que o morador não era visto havia dias. O portão estava fechado, mas destrancado. Ao entrar, ele encontrou o idoso seminu e sem vida, e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.