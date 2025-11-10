Três mulheres, com idades entre 22 e 26 anos, morreram após o carro em que estavam bater em uma árvore e cair dentro de um canal na manhã deste domingo (9). Outras duas pessoas estavam no veículo — uma passageira que sobreviveu e o motorista, que foi preso.

O acidente ocorreu em São Vicente, na Baixada Santista, na alça de acesso que liga o km 68 da Rodovia dos Imigrantes à Avenida Capitão Luiz Pimenta. Segundo a Polícia Militar, o Audi Q5 era conduzido pelo empresário Ruy Barboza Neto, de 26 anos, que perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva.