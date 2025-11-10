10 de novembro de 2025
TRAGÉDIA NO TRÂNSITO

Motorista bêbado bate Audi em poste e mata 3 mulheres

Por Da Redação | São Vicente (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Motorista bêbado bate Audi em poste e mata 3 mulheres
Motorista bêbado bate Audi em poste e mata 3 mulheres

Três mulheres, com idades entre 22 e 26 anos, morreram após o carro em que estavam bater em uma árvore e cair dentro de um canal na manhã deste domingo (9). Outras duas pessoas estavam no veículo — uma passageira que sobreviveu e o motorista, que foi preso.

O acidente ocorreu em São Vicente, na Baixada Santista, na alça de acesso que liga o km 68 da Rodovia dos Imigrantes à Avenida Capitão Luiz Pimenta. Segundo a Polícia Militar, o Audi Q5 era conduzido pelo empresário Ruy Barboza Neto, de 26 anos, que perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva.

Com o impacto, o carro atingiu uma árvore, tombou e caiu parcialmente submerso no canal que passa pela avenida. As três vítimas fatais estavam no banco traseiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou os cinco ocupantes dentro do automóvel.

Uma das jovens morreu ainda no local, enquanto as outras duas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no Pronto-Socorro Central de São Vicente.

A passageira que estava no banco da frente sofreu apenas ferimentos leves e foi atendida. O motorista também saiu ileso, recusou atendimento médico e foi detido pela polícia. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

