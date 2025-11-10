A Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo iniciou, nesta segunda-feira (10), mais uma edição do Movimento SP Por Todas em Guaratinguetá. A ação leva capacitação profissional, serviços gratuitos e exames de mamografia para mulheres da região.
A abertura oficial está marcada para as 11h, na Avenida Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 978, no Parque Alberto Bayington, com a presença da secretária estadual Valéria Bolsonaro. O objetivo do programa é promover autonomia econômica, bem-estar e valorização das mulheres paulistas.
Nesta edição, duas unidades móveis participam da ação. A Carreta do Empreendedorismo oferece cursos gratuitos em parceria com o SENAC e o SEBRAE, com aulas práticas e certificação. Já a Carreta da Mamografia realiza exames gratuitos para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
As atividades acontecem entre os dias 10 e 21 de novembro, no mesmo endereço. Além dos cursos e exames, haverá atendimentos da Defensoria Pública, Delegacia da Mulher e acolhimento social realizado pela OSC Negra Sim.
As inscrições são gratuitas e têm vagas limitadas. As interessadas podem se cadastrar pelo link: https://forms.office.com/r/fEXF5ZAi6S?origin=lprLink
Entre os cursos oferecidos pelo SENAC estão design de sobrancelhas, maquiagem social, depilação com linha e técnicas de escovação. Já o SEBRAE promoverá palestras sobre produção de fotos e vídeos e empreendedorismo feminino.
Nos dias 20 e 21 de novembro, o SENAC Guaratinguetá não terá atendimento devido ao feriado prolongado. As aulas desses dias serão repostas nos dias 26 e 27.