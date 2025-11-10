A Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo iniciou, nesta segunda-feira (10), mais uma edição do Movimento SP Por Todas em Guaratinguetá. A ação leva capacitação profissional, serviços gratuitos e exames de mamografia para mulheres da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A abertura oficial está marcada para as 11h, na Avenida Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 978, no Parque Alberto Bayington, com a presença da secretária estadual Valéria Bolsonaro. O objetivo do programa é promover autonomia econômica, bem-estar e valorização das mulheres paulistas.