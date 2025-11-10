Alice Martins Alves, de 33 anos, morreu neste domingo (9) após passar 11 dias internada em decorrência de uma violenta agressão sofrida no fim de outubro. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso.
O crime aconteceu na noite de 23 de outubro. Alice vivia com o pai, o serralheiro Edson Martins, de 66 anos, que tem enfrentado a perda com profunda dor e indignação. No velório, realizado nesta segunda-feira (10) no Cemitério Parque da Colina, ele lamentou a morte da filha, a quem chamava de melhor amiga.
“Ela deitava no meu colo, fazia cafuné, assistíamos filmes todos os dias juntos. Que ódio é esse que matou a minha filha?”, desabafou o pai, inconformado.
A vítima havia sido espancada e hospitalizada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da agressão e busca identificar os responsáveis.