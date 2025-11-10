10 de novembro de 2025
HOMOFOBIA

'Que ódio é esse', diz pai de mulher trans assassinada

Por Da Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Alice Martins Alves, de 33 anos
Alice Martins Alves, de 33 anos

Alice Martins Alves, de 33 anos, morreu neste domingo (9) após passar 11 dias internada em decorrência de uma violenta agressão sofrida no fim de outubro. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso.

O crime aconteceu na noite de 23 de outubro. Alice vivia com o pai, o serralheiro Edson Martins, de 66 anos, que tem enfrentado a perda com profunda dor e indignação. No velório, realizado nesta segunda-feira (10) no Cemitério Parque da Colina, ele lamentou a morte da filha, a quem chamava de melhor amiga.

“Ela deitava no meu colo, fazia cafuné, assistíamos filmes todos os dias juntos. Que ódio é esse que matou a minha filha?”, desabafou o pai, inconformado.

A vítima havia sido espancada e hospitalizada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da agressão e busca identificar os responsáveis.

