VIOLÊNCIA

Acusou namorada de traição e ateou fogo nela

Por Da Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um homem de 44 anos é suspeito de incendiar a própria namorada, de 41, após uma discussão motivada por ciúmes na noite de sábado (8). A vítima sofreu queimaduras graves e foi levada ao hospital.

O caso aconteceu no bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o suspeito acusou a companheira de traição durante uma briga. Em meio à discussão, ele teria ido até a cozinha, pegado um recipiente com álcool e jogado o líquido sobre a mulher antes de atear fogo.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital João 23, com queimaduras de segundo grau no tórax e no abdômen.

Após o crime, o agressor fugiu e, até o momento, não foi encontrado pela polícia. O caso é investigado pela Polícia Civil.

