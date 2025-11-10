Um homem de 44 anos é suspeito de incendiar a própria namorada, de 41, após uma discussão motivada por ciúmes na noite de sábado (8). A vítima sofreu queimaduras graves e foi levada ao hospital.

O caso aconteceu no bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o suspeito acusou a companheira de traição durante uma briga. Em meio à discussão, ele teria ido até a cozinha, pegado um recipiente com álcool e jogado o líquido sobre a mulher antes de atear fogo.