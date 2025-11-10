A Urbam, em São José dos Campos, anunciou abertura de novo concurso. As inscrições para certame público nos cargos de Arquiteto e Engenheiro Eletricista foram abertas nesta segunda-feira (10). As inscrições ficam abertas até às 17h de 25 de novembro, no site da Urbam, onde também estão publicados os editais.
Os certames são para cadastro de reserva — ou seja, a empresa formará uma lista de aprovados para convocações conforme surgirem vagas dentro do prazo de validade previsto em cada edital.
Vagas e editais
Arquiteto — Edital 11/2025 (cadastro de reserva)
Engenheiro Eletricista — Edital 12/2025 (cadastro de reserva)
Requisitos gerais (conforme edital)
a) ser brasileiro(a) ou gozar das prerrogativas previstas nos Decretos nº 70.391/1972 e nº 70.436/1972 e na Constituição (art. 12, §1º);
b) ter 18 anos completos na data da convocação;
c) estar quite com a Justiça Eleitoral;
d) não ter sido empregado(a) da Urbam demitido por justa causa (salvo se a demissão foi invalidada judicialmente);
e) para candidatos do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar.
Requisitos específicos por cargo
Arquiteto (Edital 11/2025)
Ensino Superior completo em Arquitetura;
Registro ativo no CAU;
Experiência mínima de 6 meses, comprovada;
CNH “B” (ou superior) válida.
Engenheiro Eletricista (Edital 12/2025)
Ensino Superior completo em Engenharia Elétrica;
Registro ativo no CREA;
Experiência mínima de 6 meses, comprovada;
CNH “B” (ou superior) válida.
Como se inscrever (passo a passo)
Acesse o site da Urbam (AQUI).
Entre na área de Concursos e selecione o edital do seu cargo (11/2025 – Arquiteto ou 12/2025 – Engenheiro Eletricista).
Leia o edital com atenção (requisitos, etapas, documentos e prazos).
Preencha o formulário de inscrição e confirme os dados.
Gere a taxa de inscrição (se houver) e efetue o pagamento dentro do prazo.
Guarde o comprovante de inscrição e acompanhe as publicações oficiais (eventuais retificações, locais e datas de prova).
Sem internet em casa? A inscrição pode ser feita nos espaços públicos com acesso gratuito em São José dos Campos, conforme a lista divulgada no site da Prefeitura.
Cronograma (resumo)
Inscrições: de 10/11 até 25/11, 17h
Publicações oficiais: acompanhe site da Urbam (editais, comunicados, eventuais retificações e cronogramas de provas)
As etapas de seleção (por exemplo, prova objetiva, avaliação de títulos/experiência, exames admissionais) e a validade do cadastro de reserva são as definidas nos editais.