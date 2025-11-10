A Urbam, em São José dos Campos, anunciou abertura de novo concurso. As inscrições para certame público nos cargos de Arquiteto e Engenheiro Eletricista foram abertas nesta segunda-feira (10). As inscrições ficam abertas até às 17h de 25 de novembro, no site da Urbam, onde também estão publicados os editais.

Os certames são para cadastro de reserva — ou seja, a empresa formará uma lista de aprovados para convocações conforme surgirem vagas dentro do prazo de validade previsto em cada edital.

Vagas e editais