Um homem identificado como Luiz Carlos Belitardo, 44 anos, foi encontrado morto na avenida Benedito José de Souza, no Jardim Telmo, em Santa Branca, na noite de sábado (8).
De acordo com o boletim registrado no Plantão da CPJ de Jacareí, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 23h35 após relatos de disparos de arma de fogo. No local, os PMs localizaram a vítima já sem vida, em decúbito dorsal, com múltiplas perfurações no rosto e no tórax. Não havia suspeitos nas imediações.
A área foi isolada e a Perícia Técnico-Científica realizou o levantamento do local, com registro fotográfico e coleta de vestígios. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Jacareí para exame necroscópico. A polícia apreendeu a carteira da vítima, contendo um cartão bancário e R$ 772 em espécie.
A ocorrência foi formalizada pela Polícia Civil, que requisitou exames complementares e encaminhou o caso ao Setor de Homicídios para investigação. A autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas.