Um homem identificado como Luiz Carlos Belitardo, 44 anos, foi encontrado morto na avenida Benedito José de Souza, no Jardim Telmo, em Santa Branca, na noite de sábado (8).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim registrado no Plantão da CPJ de Jacareí, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 23h35 após relatos de disparos de arma de fogo. No local, os PMs localizaram a vítima já sem vida, em decúbito dorsal, com múltiplas perfurações no rosto e no tórax. Não havia suspeitos nas imediações.