Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (10) na região central de Caraguatatuba. A ação foi realizada por equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento preventivo.

Segundo a Polícia Militar, os policiais avistaram o suspeito circulando de bicicleta, carregando uma sacola preta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou fugir, iniciando um breve acompanhamento. Durante a fuga, o homem jogou a sacola no interior de uma residência.