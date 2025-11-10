Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (10) na região central de Caraguatatuba. A ação foi realizada por equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento preventivo.
Segundo a Polícia Militar, os policiais avistaram o suspeito circulando de bicicleta, carregando uma sacola preta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou fugir, iniciando um breve acompanhamento. Durante a fuga, o homem jogou a sacola no interior de uma residência.
Após ser detido, ele confessou que realizaria a distribuição das drogas no bairro Benfica. Com autorização do morador da casa onde a sacola foi arremessada, os policiais recolheram o material, que continha diversas porções de entorpecentes.
No Distrito Policial Central, o suspeito revelou que guardava mais drogas em sua residência. A equipe foi até o endereço informado e, novamente com autorização da moradora, encontrou mais porções de entorpecentes.
Ao todo, foram apreendidos: 151 porções de cocaína, 117 pedras de crack, 35 porções de K2, 26 porções de maconha, 10 porções de dry, além de um telefone celular.
O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.