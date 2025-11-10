10 de novembro de 2025
ACIDENTE FATAL

Padre e fiéis morrem após teto de casa desabar

Por Da Redação | Salvador
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Padre Carlos Augusto da Cruz Silva
Padre Carlos Augusto da Cruz Silva

Três pessoas morreram e dez ficaram feridas após o desabamento da laje de uma casa durante uma cerimônia religiosa na noite de sábado (8). Entre as vítimas está o padre Carlos Augusto da Cruz Silva, de 45 anos.

O acidente ocorreu no bairro da Mata Escura, em Salvador. De acordo com informações da igreja, o padre participava de um encontro familiar quando a estrutura da residência cedeu, atingindo os presentes. As outras duas vítimas fatais ainda não tiveram suas identidades confirmadas.

A Arquidiocese de Salvador divulgou nota lamentando as mortes e manifestando solidariedade às famílias. O governador Jerônimo Rodrigues também se pronunciou, afirmando que o governo estadual acompanha o caso e oferece apoio aos atingidos. As causas do desabamento estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.