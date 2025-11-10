A Polícia Civil prendeu em flagrante três pessoas por suspeita de tráfico de drogas após cumprir mandado de busca e apreensão em um imóvel na Estrada do Cambucá, em Ubatuba.

Segundo o boletim de ocorrência da Delegacia de Polícia de Ubatuba, a ação foi desencadeada após denúncia anônima que relatava o cultivo e a comercialização de maconha no local. No endereço, os policiais encontraram estufas e equipamentos para cultivo em ambiente controlado. Foram apreendidos: 74 pés de maconha (51 adultos e 23 menores), além de sementes; 25,755 kg de maconha bruta (plantas secas e beneficiadas); balanças de precisão, medidores de pH e temperatura, manômetros, máquina de selagem, ventiladores, tubulações, luminárias/placas de LED, ar-condicionado portátil, manta térmica, microscópio digital, estufa/secadora e anotações com indícios de contabilidade do tráfico; itens diversos de apoio ao cultivo e à secagem (tendas, cabos, temporizadores, jarras, lavadora portátil, entre outros).