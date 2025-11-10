10 de novembro de 2025
FEMINICÍDIO

Denise, grávida de 8 meses, é morta em casa pelo marido

Por Da Redação | Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Denise Tizo de Oliveira
Denise Tizo de Oliveira

Um casal foi encontrado morto dentro de casa na tarde de domingo (9), em um caso registrado pela Polícia Civil como feminicídio seguido de suicídio. As vítimas tinham 27 e 29 anos.

O crime ocorreu em uma residência na Rua José Lourenço de Sá, no Jardim Santa Lúcia, em Campinas (SP). Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas foram identificadas como Denise Tizo de Oliveira, de 27 anos, e Vinícius Franco de Farias, de 29.

De acordo com a polícia, Denise apresentava ferimentos provocados por um objeto perfurocortante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou as mortes ainda no local.

Durante a perícia, os agentes encontraram uma faca com manchas de sangue e apreenderam dois celulares pertencentes ao casal. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do crime.

Comentários

