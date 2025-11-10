Um casal foi encontrado morto dentro de casa na tarde de domingo (9), em um caso registrado pela Polícia Civil como feminicídio seguido de suicídio. As vítimas tinham 27 e 29 anos.

O crime ocorreu em uma residência na Rua José Lourenço de Sá, no Jardim Santa Lúcia, em Campinas (SP). Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas foram identificadas como Denise Tizo de Oliveira, de 27 anos, e Vinícius Franco de Farias, de 29.