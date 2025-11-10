O padre Márlon Múcio, conhecido nacionalmente como o “Milagre Vivo”, foi novamente internado na UTI neste domingo (9), em Taubaté, e comoveu seus seguidores ao pedir orações nas redes sociais. Em uma mensagem, ele relatou estar muito fraco, com falta de ar e sintomas intensificados da doença rara que enfrenta.

Márlon sofre de Deficiência do Transportador de Riboflavina (RTD), uma condição extremamente rara que afeta o metabolismo e o funcionamento muscular. O diagnóstico veio apenas aos 45 anos, embora os primeiros sinais tenham surgido ainda na infância, quando ele perdeu a audição aos 7 anos de idade.