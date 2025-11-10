O padre Márlon Múcio, conhecido nacionalmente como o “Milagre Vivo”, foi novamente internado na UTI neste domingo (9), em Taubaté, e comoveu seus seguidores ao pedir orações nas redes sociais. Em uma mensagem, ele relatou estar muito fraco, com falta de ar e sintomas intensificados da doença rara que enfrenta.
Márlon sofre de Deficiência do Transportador de Riboflavina (RTD), uma condição extremamente rara que afeta o metabolismo e o funcionamento muscular. O diagnóstico veio apenas aos 45 anos, embora os primeiros sinais tenham surgido ainda na infância, quando ele perdeu a audição aos 7 anos de idade.
Mesmo após uma cirurgia corretiva, o quadro evoluiu e, aos 14 anos, o religioso passou a ter dificuldades para mastigar. Em 2010, a doença se agravou e ele passou a depender de um respirador 24 horas por dia. Em entrevista recente ao Fantástico, o padre contou que precisa tomar 315 comprimidos por dia para controlar os sintomas.
Fundador da Comunidade Missão Sede Santos, em Taubaté, Padre Márlon também criou um hospital voltado a pacientes com doenças raras, publicou 45 livros e reúne quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Sua história de fé e superação inspirou o filme Milagre Vivo, que retrata sua trajetória.
Segundo o Ministério da Saúde, doenças raras são aquelas que atingem menos de uma pessoa a cada 2 mil nascimentos. Estima-se que cerca de 13 milhões de brasileiros convivam com algum tipo de condição rara.