Três pessoas da mesma família morreram carbonizadas durante um incêndio que destruiu uma casa na madrugada desta segunda-feira (10). As vítimas são uma mulher de 38 anos, o filho dela, de 14, e a mãe da mulher, de 83.
O caso aconteceu em Rochedo, cidade a cerca de 80 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da meia-noite para conter as chamas em uma residência localizada na Rua Izidro Cipriano da Cruz, no bairro Parque dos Diamantes.
Após o trabalho de combate ao fogo e rescaldo, os bombeiros encontraram os três corpos completamente carbonizados dentro do imóvel.
As vítimas foram identificadas como Rosimeire Vieira de Oliveira, de 38 anos, o filho dela, Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14, e a avó do garoto, Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83. A perícia vai apurar as causas do incêndio.