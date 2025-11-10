10 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Ela invadiu a casa do ex e pôs fogo nas roupas da esposa atual

Por Da Redação | Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PMMT
Ela invadiu a casa do ex e pôs fogo nas roupas da esposa atual
Ela invadiu a casa do ex e pôs fogo nas roupas da esposa atual

Uma mulher foi detida na noite de sábado (8) após invadir a casa do ex-marido, incendiar roupas da atual companheira dele e causar danos materiais. Ela foi presa em flagrante e levada à delegacia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro Jardim América 1, em Várzea Paulista. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi até a residência do ex-companheiro, que vive com outra parceira, e colocou fogo nas roupas da atual, que estavam no varal. Em seguida, ainda danificou o carro do ex-marido.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o homem tentando conter a ex-esposa para impedir novas agressões. Durante a abordagem, ela admitiu ter incendiado as roupas, destruído parte do veículo e insultado o casal.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Várzea Paulista, onde o delegado de plantão, Dr. Francisco Felipe Preuss, confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de dano, injúria e ameaça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários