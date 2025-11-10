Uma mulher foi detida na noite de sábado (8) após invadir a casa do ex-marido, incendiar roupas da atual companheira dele e causar danos materiais. Ela foi presa em flagrante e levada à delegacia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu no bairro Jardim América 1, em Várzea Paulista. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi até a residência do ex-companheiro, que vive com outra parceira, e colocou fogo nas roupas da atual, que estavam no varal. Em seguida, ainda danificou o carro do ex-marido.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o homem tentando conter a ex-esposa para impedir novas agressões. Durante a abordagem, ela admitiu ter incendiado as roupas, destruído parte do veículo e insultado o casal.
A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Várzea Paulista, onde o delegado de plantão, Dr. Francisco Felipe Preuss, confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de dano, injúria e ameaça.