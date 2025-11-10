Uma mulher de 42 anos foi internada em estado grave após ser brutalmente agredida e atropelada pelo próprio companheiro, de 25 anos, neste domingo (9). O suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime à polícia.
O caso ocorreu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo o boletim de ocorrência, o casal havia passado o dia participando de uma cavalgada, quando uma discussão começou por causa de ciúmes. O homem teria acusado a mulher de olhar para outro participante do evento.
Durante o trajeto de volta, dentro do carro, ele iniciou as agressões e chegou a usar um fio para tentar estrangulá-la. A vítima conseguiu fugir do veículo, mas foi alcançada, derrubada e espancada. Em seguida, o agressor pegou o carro da mulher e a atropelou.
Moradores que presenciaram a cena socorreram a vítima e acionaram o resgate. Ela foi levada ao Hospital Regional de Patos de Minas, com suspeita de fraturas na bacia e nas costelas, além de múltiplas lesões.
A Polícia Militar encontrou o suspeito na BR-365. De acordo com o registro policial, ele admitiu as agressões e foi encaminhado à Delegacia de Plantão, onde permanece à disposição da Justiça.