Uma mulher de 42 anos foi internada em estado grave após ser brutalmente agredida e atropelada pelo próprio companheiro, de 25 anos, neste domingo (9). O suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime à polícia.

O caso ocorreu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo o boletim de ocorrência, o casal havia passado o dia participando de uma cavalgada, quando uma discussão começou por causa de ciúmes. O homem teria acusado a mulher de olhar para outro participante do evento.