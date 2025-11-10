Um homem foi preso por tráfico de drogas na modalidade delivery na madrugada deste sábado (9) no bairro Barra Velha, em Ilhabela. A ação foi realizada por policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior.



Segundo a PM, durante patrulhamento, a equipe abordou um veículo que já havia sido identificado em denúncias como sendo utilizado para entrega de entorpecentes. Na busca pessoal, o suspeito foi flagrado com porções de drogas e dinheiro. Dentro do carro, os policiais também encontraram mais entorpecentes e quantias em espécie.