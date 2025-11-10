A Polícia Civil investiga o assassinato de Igor Correia de Souza, de 30 anos, ocorrido nesta segunda-feira (10), no bairro Jardim dos Bandeirantes, em São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 3º Distrito Policial da cidade, o crime aconteceu por volta das 11h, na rua Osvaldo Gonçalves Toledo. A vítima foi encontrada já sem vida na via pública. A perícia localizou dois estojos deflagrados no local, que foram recolhidos e encaminhados para análise pericial. Um celular da marca Apple também foi apreendido.