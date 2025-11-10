A Polícia Civil investiga o assassinato de Igor Correia de Souza, de 30 anos, ocorrido nesta segunda-feira (10), no bairro Jardim dos Bandeirantes, em São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 3º Distrito Policial da cidade, o crime aconteceu por volta das 11h, na rua Osvaldo Gonçalves Toledo. A vítima foi encontrada já sem vida na via pública. A perícia localizou dois estojos deflagrados no local, que foram recolhidos e encaminhados para análise pericial. Um celular da marca Apple também foi apreendido.
Um motorista de 33 anos, outra testemunha de 31, prestaram depoimento à polícia. Segundo o registro, a autoria do homicídio ainda é desconhecida.
A ocorrência foi atendida inicialmente por equipes do Deic, que realizaram o levantamento de local e os primeiros procedimentos de Polícia Judiciária. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal após a chegada do carro do Serviço de Verificação de Óbitos.
O caso será investigado pela Delegacia Especializada de São José dos Campos, que tenta identificar o autor e as circunstâncias do crime.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha histórico criminal, incluindo passagens por homicídio. Após sair da cadeia, ele começou a criar cavalos em um pasto na região, e a polícia investiga se essa atividade pode ter motivado o crime.