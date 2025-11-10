Uma mulher de 36 anos foi assaltada por dois homens armados na manhã desta segunda-feira (10) na região central de Cunha. O crime ocorreu na rua Doutor Casemiro da Rocha e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram a vítima caminhando pela via por volta das 10h, quando é abordada por dois suspeitos que chegam em uma motocicleta. O passageiro desce do veículo, aponta uma arma para a mulher e exige que ela entregue a bolsa e uma sacola. Após o roubo, ele retorna à moto e foge com o comparsa em direção ainda não identificada. Ninguém foi preso até o momento.