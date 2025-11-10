Uma mulher de 36 anos foi assaltada por dois homens armados na manhã desta segunda-feira (10) na região central de Cunha. O crime ocorreu na rua Doutor Casemiro da Rocha e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram a vítima caminhando pela via por volta das 10h, quando é abordada por dois suspeitos que chegam em uma motocicleta. O passageiro desce do veículo, aponta uma arma para a mulher e exige que ela entregue a bolsa e uma sacola. Após o roubo, ele retorna à moto e foge com o comparsa em direção ainda não identificada. Ninguém foi preso até o momento.
Segundo o boletim de ocorrência, foram levados R$ 1.180 em dinheiro, documentos pessoais, cartões bancários, roupas e outros objetos que a vítima carregava. Um dos cartões roubados foi utilizado em uma compra de R$ 105,81 logo após o crime.
A mulher contou à polícia que voltava para o trabalho após sair de uma agência bancária. De acordo com um funcionário do estabelecimento onde ela trabalha, os assaltantes também levaram um malote da empresa, que estava vazio.
O caso foi registrado como roubo na Delegacia da Polícia Civil de Cunha, que investiga o crime. As autoridades analisam as imagens das câmeras de segurança e procuram identificar os suspeitos.