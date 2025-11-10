A Polícia Militar de São Bento do Sapucaí prendeu, na tarde da última sexta-feira (7), um homem que dirigia uma carreta roubada carregada com bebidas. A ação contou com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e resultou na recuperação integral do veículo e da carga.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a PM, a equipe recebeu informações sobre o deslocamento da carreta, que era monitorada por uma empresa de rastreamento após ter sido roubada. O veículo foi localizado trafegando pela Rodovia SP-042, na região de São Bento do Sapucaí.