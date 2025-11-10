A Polícia Militar de São Bento do Sapucaí prendeu, na tarde da última sexta-feira (7), um homem que dirigia uma carreta roubada carregada com bebidas. A ação contou com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e resultou na recuperação integral do veículo e da carga.
Segundo a PM, a equipe recebeu informações sobre o deslocamento da carreta, que era monitorada por uma empresa de rastreamento após ter sido roubada. O veículo foi localizado trafegando pela Rodovia SP-042, na região de São Bento do Sapucaí.
Durante o acompanhamento, os policiais paulistas entraram em contato com equipes da PM mineira, que montaram um cerco na cidade de Conceição dos Ouros. O caminhão foi interceptado e o motorista abordado na Rua Duque de Caxias.
No interior da cabine, os policiais encontraram a placa original do veículo, que circulava com outras três placas distintas para tentar despistar a fiscalização. O condutor foi preso em flagrante.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Pouso Alegre, onde a prisão foi confirmada pela autoridade policial. A carreta e a carga de bebidas ficaram apreendidas e serão devolvidas ao proprietário.
A operação integrada entre as polícias de São Paulo e Minas Gerais garantiu a prisão do suspeito e a recuperação do patrimônio roubado.