A RMVale terá uma quarta-feira (12) marcada por tempo firme, sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva, segundo dados do Climatempo. Apesar da nebulosidade persistente ao longo do dia, o sol deve aparecer em vários momentos, mantendo as temperaturas agradáveis em todas as cidades da região.

Em São José dos Campos, o dia será de muitas nuvens e aberturas de sol, com mínima de 13°C e máxima de 28°C. Situação parecida em Taubaté, onde os termômetros variam entre 15°C e 29°C, e o céu deve permanecer parcialmente nublado, mas sem registro de chuva.