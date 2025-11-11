A RMVale terá uma quarta-feira (12) marcada por tempo firme, sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva, segundo dados do Climatempo. Apesar da nebulosidade persistente ao longo do dia, o sol deve aparecer em vários momentos, mantendo as temperaturas agradáveis em todas as cidades da região.
Em São José dos Campos, o dia será de muitas nuvens e aberturas de sol, com mínima de 13°C e máxima de 28°C. Situação parecida em Taubaté, onde os termômetros variam entre 15°C e 29°C, e o céu deve permanecer parcialmente nublado, mas sem registro de chuva.
Na região de Guaratinguetá, o clima segue estável, com sol e muitas nuvens à tarde e noite ainda com nebulosidade, mas tempo seco. A temperatura fica entre 14°C e 29°C. Já no Litoral Norte, Caraguatatuba terá céu nublado em vários períodos do dia, com mínima de 17°C e máxima de 25°C. Em Campos do Jordão, o clima de montanha garante um dia fresco, com sol entre nuvens e temperaturas entre 12°C e 24°C.
A previsão indica que a RMVale segue sob influência de uma massa de ar seco, o que mantém o tempo estável e garante dias ensolarados, embora com maior presença de nuvens. A umidade relativa do ar deve cair nas horas mais quentes, especialmente nas cidades do Vale do Paraíba.