O Ministério Público requisitou à Prefeitura de São José dos Campos informações detalhadas sobre a atuação da enfermeira Milena Guimarães Coelho.
Milena, que é apontada como pivô do divórcio entre o prefeito Anderson Farias (PSD) e a ex-primeira-dama Sheila Thomaz, ocupou sete diferentes cargos comissionados na Secretaria de Saúde entre setembro de 2017 e 20 de outubro de 2025.
No dia 14 de outubro, o Ministério Público instaurou inquérito para apurar a denúncia anônima de que, no horário de expediente da Prefeitura, Milena atenderia em uma clínica de estética particular. Três dias após a abertura da investigação, Milena pediu exoneração e deixou o cargo. No último cargo comissionado, de diretora de vigilância em saúde, ela recebia salário de R$ 12.618,10.
Entre os documentos requisitados estão certidões imobiliárias de uma clínica de estética mantida por Milena, além do histórico completo de cargos ocupados, portarias de nomeação e exoneração, controle de lotação e jornada, vencimentos e benefícios, relatórios de produtividade ao longo dos últimos cinco anos, além do currículo e esclarecimentos sobre estágio probatório.
A administração informou que todas as informações solicitadas já foram enviadas à Promotoria. “Tenho tranquilidade porque todas as informações já foram encaminhadas”, afirmou a OVALE o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD).
No inquérito, instaurado no dia 14 de outubro, o MP deu prazo de 30 dias para que Milena apresente a sua defesa, apresentando comprovação de suas atividades comerciais na área de estética, currículos, qualificações e resultados obtidos em cargos públicos.
A enfermeira pediu exoneração do cargo de diretora de vigilância em saúde no dia 17 de outubro e a decisão foi publicada no Diário Oficial do dia 20.
Em nota, Milena afirmou que a decisão foi tomada para “preservar a sua imagem” e a “tranquilidade da instituição e das equipes”, mas destacou que a nomeação atendeu a critérios legais e técnicos, sendo fruto de mérito profissional.
“Minha nomeação para a função de diretora atendeu a todos os requisitos legais e critérios técnicos, sendo fruto de mérito profissional e dedicação ao serviço público. Contudo, diante da exposição recente, optei por solicitar exoneração do cargo em comissão, permanecendo no meu cargo efetivo de origem”, declarou a servidora.
Trajetória de Milena na Prefeitura
De acordo com o Diário Oficial, Milena ingressou na Prefeitura no cargo de chefe de unidade de atendimento especializado, em 26 de setembro de 2017. Deixou o cargo em 22 de novembro de 2018 e, no mesmo dia, foi nomeada assessora de chefia.
Em 12 de abril de 2021, foi exonerada do cargo de assessora de chefia e nomeada assessora especial. Ficou nesse cargo até 7 de novembro de 2022, quando foi nomeada chefe de apoio administrativo do DHE (Departamento Hospitalar de Emergência).
Em 1º de maio de 2023, nova troca de cargo, dessa vez para chefe em saúde do trabalhador. Dois meses e meio depois, em 18 de julho, foi nomeada chefe de serviços assistenciais. E, entre 6 de janeiro de 2025 e 17 de outubro, ocupou o cargo de diretora de vigilância em saúde.
Por meio de nota, em que informou ter pedido a exoneração do cargo, Milena destacou a sua trajetória na administração, além de sua formação profissional.
"Sou servidora pública concursada da Prefeitura de São José dos Campos, formada em Enfermagem, com quatro pós-graduações na área da saúde entre elas, Auditoria em Enfermagem e experiência consolidada na gestão pública municipal.
Ao longo dos últimos anos, atuei em diferentes áreas da Secretaria de Saúde:
2017 – Enfermeira na Saúde da Criança
2018 – Coordenadora dos Núcleos em Saúde
2019 – Coordenadora do Programa de IST/Aids
2020 a 2023 – Coordenadora da Equipe de Imunização
2023 a 2024 – Ouvidora da Saúde
2025 – Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS)
Durante minha gestão no DVS, lideramos mudanças estratégicas no enfrentamento à dengue, que resultaram em melhora expressiva nos indicadores e redução de óbitos, garantindo uso mais eficiente dos recursos públicos.
Também aprimoramos as ações de combate à sífilis e implantamos atendimento com foco em gestão da qualidade na Vigilância Sanitária, dentre outras diversas atividades. Minha nomeação para a função de diretora atendeu a todos os requisitos legais e critérios técnicos, sendo fruto de mérito profissional e dedicação ao serviço público.
Contudo, diante da exposição recente e com o intuito de preservar minha imagem e a tranquilidade da instituição e das equipes, optei por solicitar exoneração do cargo em comissão na última sexta-feira (17), permanecendo no meu cargo efetivo de origem neste momento.
Agradeço às equipes da Saúde pelo profissionalismo e apoio ao longo da minha trajetória. Seguirei no cargo efetivo, contribuindo para a continuidade dos serviços à população", afirmou a enfermeira.