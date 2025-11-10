Milena, que é apontada como pivô do divórcio entre o prefeito Anderson Farias (PSD) e a ex-primeira-dama Sheila Thomaz, ocupou sete diferentes cargos comissionados na Secretaria de Saúde entre setembro de 2017 e 20 de outubro de 2025.

O Ministério Público requisitou à Prefeitura de São José dos Campos informações detalhadas sobre a atuação da enfermeira Milena Guimarães Coelho.

No dia 14 de outubro, o Ministério Público instaurou inquérito para apurar a denúncia anônima de que, no horário de expediente da Prefeitura, Milena atenderia em uma clínica de estética particular. Três dias após a abertura da investigação, Milena pediu exoneração e deixou o cargo. No último cargo comissionado, de diretora de vigilância em saúde, ela recebia salário de R$ 12.618,10.

Entre os documentos requisitados estão certidões imobiliárias de uma clínica de estética mantida por Milena, além do histórico completo de cargos ocupados, portarias de nomeação e exoneração, controle de lotação e jornada, vencimentos e benefícios, relatórios de produtividade ao longo dos últimos cinco anos, além do currículo e esclarecimentos sobre estágio probatório.