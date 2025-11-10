Um homem foi preso no último sábado (8) por embriaguez ao volante e falsa comunicação de crime em Taubaté. A ocorrência foi registrada por policiais da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a Polícia Militar, durante o atendimento, os agentes perceberam que o motorista apresentava sinais claros de embriaguez enquanto conduzia um veículo. Além disso, ele teria feito uma falsa comunicação de crime, o que também configurou infração.