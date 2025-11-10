10 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOTORISTA BÊBADO

Polícia prende motorista por embriaguez ao volante em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um homem foi preso no último sábado (8) por embriaguez ao volante e falsa comunicação de crime em Taubaté. A ocorrência foi registrada por policiais da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a Polícia Militar, durante o atendimento, os agentes perceberam que o motorista apresentava sinais claros de embriaguez enquanto conduzia um veículo. Além disso, ele teria feito uma falsa comunicação de crime, o que também configurou infração.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial de Taubaté. O delegado registrou o boletim de ocorrência e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários