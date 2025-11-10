A Polícia Militar prendeu na manhã de sábado (8) um homem suspeito de tentar furtar uma residência e ameaçar moradores em Taubaté. A ocorrência foi atendida por equipes do 5° Batalhão de Polícia Militar do Interior.

De acordo com a PM, os policiais receberam informações sobre as características do suspeito e iniciaram patrulhamento na região. O homem foi localizado pouco depois e abordado.