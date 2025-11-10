Após a rejeição na Câmara de dois pedidos de cassação, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), negou qualquer tipo de blindagem no Legislativo e afirmou que as acusações contra ele são "infundadas". A afirmação foi feita nesta segunda-feira (10), em entrevista a OVALE.

Na última quinta-feira (6), a Câmara rejeitou os dois pedidos de cassação, arquivando as denúncias. Oito vereadores da oposição votaram a favor do recebimento das denúncias, enquanto 12 da base aliada votaram contra. Com a decisão, não haverá abertura de comissão processante.